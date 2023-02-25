SON DAKİKA: Niğde'de 5.3'lük deprem! Birçok ilden hissedildi! Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama | Video

Gelen son dakika deprem haberine göre Niğde'nin Obruk Bor ilçesinde merkez üssünde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Saat 13.27'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı Konya ve Kayseri gibi çevre ilçe ve illerde de hissedildi.