Haberler Yaşam Haberleri AFAD Deprem Tehlike Haritası Sorgulama - E-Devlet Türkiye Deprem Tehlike Haritaları Nasıl Görüntülenir?
Giriş Tarihi: 8.12.2022 09:23 Son Güncelleme: 8.12.2022 09:23

AFAD Deprem Tehlike Haritası Sorgulama - E-Devlet Türkiye Deprem Tehlike Haritaları Nasıl Görüntülenir?

AFAD deprem tehlike haritası sorgulama deprem riski yüksek olan yerlerde yaşayan kişiler için oldukça önemlidir. Türkiye’de depremlerin sık yaşanması AFAD deprem haritası sorgulama işlemine olan gereksinimi ortaya çıkarmıştır. Türkiye deprem tehlike haritaları deprem açısından riskli olan tüm bilgileri detaylı olarak sunmaktadır. Türkiye deprem tehlike haritası nedir sorusuna en detaylı yanıtları haberimizin devamından bulabilirsiniz.

AFAD Deprem Tehlike Haritası Sorgulama - E-Devlet Türkiye Deprem Tehlike Haritaları Nasıl Görüntülenir?

AFAD deprem tehlike haritası sorgulama işlemi yapılarak en riskli ve riski en az olan yerleri detaylı olarak görmek mümkündür. AFAD deprem tehlike haritası yaşam alanlarının fay hatlarına yakınlığını gösteren bir haritadır. Aynı zamanda çevrenin tehlikeleri hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olmaktadır. E-Devlet Türkiye deprem tehlike haritaları nasıl görüntülenir sorusunun yanıtını detaylı olarak yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

AFAD Deprem Tehlike Haritası Sorgulama

Son yıllarda yaşanan depremlerin can kayıplarına yol açması insanları daha bilinçli olmaya zorlamaktadır. Böyle durumlarda vatandaşlar yaşadıkları yerlerin depreme karşı ne kadar riskli ya da güvenli olduğunu bilmek isteyebilir. Bu nedenle de 2020 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından bir fay hatları haritası hazırlanmıştır. Bu haritalar üzerinde deprem açısından yüksek, orta ve düşük riskli alanları görmek mümkün olabilmektedir.

Aynı zamanda Türkiye'deki aktif olan fay hatları haritada detaylı olarak belirtilmektedir. Riskli olan ilçe ve ilçeler yanında mahalleler de yine haritalarda sorgulanabilmektedir. Deprem risk haritaları oldukça detaylı bir şekilde hazırlanarak vatandaşlara sunulmuştur. Bu haritalardan yaşanılan yerler sorgulandığında depreme dayanıklılık hakkında detaylı bilgi edinmek mümkündür.

Deprem Risk Haritası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Deprem açısından riskli olan bölgeleri online olarak sorgulama yaparak bulabilmek mümkündür. Hem AFAD hem de MTA ortak çalışması ile ortaya çıkarılan bu haritalara E-Devlet üzerinden ya da AFAD resmi sayfalarından ulaşılabilmesi mümkündür.

E-Devlet üzerinden sisteme giriş yapıldığında Türkiye Deprem Tehlike Haritası araması yapılması gerekir. Sonrasında sol üst köşede yer alan Adres Sorgulama kısmına girilerek adres bilgileri sorgulanmalıdır. İl, ilçe, köy ve mahalle bilgileri girildikten sonra sorgulama yapılan bölgeye harita üzerinde yaklaşılır. Burada renk tonları fay hattı ve tehlike durumu hakkında bilgiler vermektedir.

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AFAD Deprem Tehlike Haritası Sorgulama - E-Devlet Türkiye Deprem Tehlike Haritaları Nasıl Görüntülenir?
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