Haberler Yaşam Haberleri AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 27.8.2025 06:00 Son Güncelleme: 27.8.2025 06:05

AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Balıkesir’de 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 10.12 km derinliğinde kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AFAD duyurdu: Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz