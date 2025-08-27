AFAD duyurdu: Balıkesir’de 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 10.12 km derinliğinde kaydedildi.