AFAD duyurdu: Balıkesir’de 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 10.12 km derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 27, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-27
Saat:05:46:18 TSİ
Enlem:39.2125 N
Boylam:28.23972 E
Derinlik:10.12 km
