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Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:07 Son Güncelleme: 31.10.2023 16:21

AFAD ekiplerini duygulandıran karşılaşma: Depremde kurtardıkları çocukla Suriye’de görüştüler

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde enkazdan kurtardıkları Suriyeli 5 yaşındaki çocuk ile Suriye görevinde iken tesadüfen karşılaştı. AFAD ekipleri, Suriyeli çocuğu evinde ziyaret ederek sohbet etti.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
AFAD ekiplerini duygulandıran karşılaşma: Depremde kurtardıkları çocukla Suriye’de görüştüler

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de Kabbasın Kasabasında insani yardım faaliyetleri çerçevesinde göreve gitti. Ekipler bölgede Kahramanmaraş'ta bir apartmanın enkazından kurtardıkları 5 yaşındaki Yusuf Hacı Abdu ile karşılaştı.

Kastamonu AFAD ekibinden Özkan Holtacıoğlu, Bülent Yüce ve Hakan Baş, tesadüfen karşılaştıkları Yusuf Hacı Abdu'yu, ardından Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun ile birlikte evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, Yusuf Hacı Abdu ile görüşen Kastamonu AFAD ekipleri, çeşitli oyuncaklar hediye ederek ailesiyle de görüştü.

Depremde görev aldıktan sonra enkaz altından ilk kurtardıkları Yusuf Hacı Abdu ile görüşen Kastamonu AFAD ekipleri, duygusal anlar yaşadı. Depremde enkaz altından Yusuf'u kurtaran Kastamonu AFAD ekibinde görev Hasan Baş, Yusuf ile bir süre oyunlar oynayarak vakit geçirdi.

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AFAD ekiplerini duygulandıran karşılaşma: Depremde kurtardıkları çocukla Suriye’de görüştüler
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