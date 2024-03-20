AFAD, engellilere sandalye dağıttı

Mehmetçik, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile Suriye'nin kuzeyindeki bölgede huzur ve güveni tahsis etti. Bu operasyonlar sayesinde binlerce Suriyeli de evlerine geri dönebildi. Bölgede görev yapan AFAD ekipleri de halkla içe içe sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Gerek savaş nedeniyle yaralanıp engelli kalan, gerekse bir hastalık nedeniyle yürüyemeyen yaşlıları da unutmayan AFAD, Türkiye'den gönderilen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine bir bir ulaştırılıyor. Tekerlekli sandalye ile de olsa hareket edebilmenin mutluluğunu yaşayan Suriyelilerden Semiha, "Allah sizden ve ülkenizden razı olsun" diyerek minnet duygusunu dile getirdi. Bölgedeki çocuklarda, her gördükleri Türk görevlisine sarılıyor ya da gülümsüyor.