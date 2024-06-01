AFAD harekete geçti! Sakarya’da gizemli koku paniği... Vatandaşlar sokağa döküldü

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili 25 kişilik bir ekibin oluşturulduğu ifade edilerek, "Erenler bölgesinde oluşan bir koku neticesinde vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı birimine yaptığı şikayetler neticesinde, AFAD ekiplerimizce yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edilmiştir.