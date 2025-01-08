AFAD ve Kandilli duyurdu! Erzurum’da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü; Erzurum'un Pasinler ilçesi Taşlıçayır merkezli olmak üzere; sabah saat 04:30'da 4.5, saat 04:43'te 2.5 ve saat 05.05'de 1.9 büyüklüğünde üç ayrı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

ARTÇI SARSINTILAR OLDU

AFAD'da benzeri şekilde yaptığı açıklamada; Erzurum Pasinler İlçesi Taşlıçayır'da; 04:30'da 4.5, 04:43'de 2.5, 05:05'de 1.9 ve 05:13'de 1.4 büyüklüklerinde sarsıntılar olduğunu paylaştı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM OLMADI

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı paylaşımda "Şehrimizde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Erzurum kent merkezinde de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun olmadığı ve ekiplerin saha çalışması yaptığı belirtildi.