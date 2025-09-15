AFAD’a 1 milyon yeni gönüllü

Türkiye'de son yıllarda yaşanan depremler ile afetlere karşı gönüllülük ve deprem konusundaki duyarlılık arttı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 2023 öncesinde 623 bin olan gönüllü sayısı, 1 milyon 603 bin 900'e çıkarken, günlük başvurularda da 4 kat artış yaşandı. Başvuru sayısı 200'den 800'e yükseldi. Başvurusu kabul edilen gönüllülerden 350 bini eğitimlerini tamamladı, 435 bin kişinin ise eğitimi sürüyor. AFAD'ın kendi personel sayısı 8 bin 541'e, doğrudan arama-kurtarma kadrosu ise 3 bin 529'a yükseldi. Toplum genelinde afet farkındalığının geliştirilmesi ve afet riskinin azaltılması kapsamında bu yıl 2 milyon 649 bin kişiye "afet farkındalık eğitimi" verildi.