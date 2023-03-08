AFAD’ın kadın kahramanları: 4 aylık hamileyken yardıma koştu

Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde görevli 6 kadın arama kurtarma teknisyeni, ilk görevleri olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, çok sayıda kişinin enkaz altından kurtarılmasını sağladı. Kentte yaklaşık 6 ay önce eğitimlerini tamamlayıp göreve başlayan Buse Gül Çayırlık, Çağla Kirik, Esmegül Ünsal, Elif Bütün, Dilan Ontaç ve Esra Dübüş, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Erzurum AFAD'daki 80 kişilik ekiple Hatay'a gitti.Arama kurtarmadaki ilk görevlerinde cesurca enkaz altına girip çok sayıda kişinin kurtarılmasını sağlayan kadın kahramanlar, Erzurum'a dönüşlerinde deprem bölgesinde yaşadıklarını SABAH'a anlattı:: 4 aylık hamile olarak gittim, bana 'geride kal' ve 'yapma' diyenler olmasına rağmen hiçbir şekilde asla geri durmadım. 1 saatlik uykuyla hatta dinlenmeyle gecelerimizi geçirdik. Hiçbir şekilde aklımıza yemek, dinlenmek ve başka bir şey gelmedi.Kadınlar her işi başarabilir.İnsanlara yardım etmeyi seviyorum.: Olay karşısında tepki verme süremiz, üzülme, ortama alışma gibi bir şey olmadı. Oradaki insanlarla aynı duyguları paylaştık. AA