AFAD’ın kadın kahramanları: 4 aylık hamileyken yardıma koştu
Erzurum’dan 80 kişilik ekiple Hatay’a giden AFAD’cı Esra, Esmegül, Dilan ve Elif ilk görevlerinde cesurca enkaz altına girip çok sayıda canı kurtardı. 4 aylık hamile Esra Dübüş, “Bana ‘gitme’ dediler ama geri adım atmadım” dedi
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Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde görevli 6 kadın arama kurtarma teknisyeni, ilk görevleri olan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, çok sayıda kişinin enkaz altından kurtarılmasını sağladı. Kentte yaklaşık 6 ay önce eğitimlerini tamamlayıp göreve başlayan Buse Gül Çayırlık, Çağla Kirik, Esmegül Ünsal, Elif Bütün, Dilan Ontaç ve Esra Dübüş, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Erzurum AFAD'daki 80 kişilik ekiple Hatay'a gitti.
Arama kurtarmadaki ilk görevlerinde cesurca enkaz altına girip çok sayıda kişinin kurtarılmasını sağlayan kadın kahramanlar, Erzurum'a dönüşlerinde deprem bölgesinde yaşadıklarını SABAH'a anlattı:
Esra Dübüş: 4 aylık hamile olarak gittim, bana 'geride kal' ve 'yapma' diyenler olmasına rağmen hiçbir şekilde asla geri durmadım. 1 saatlik uykuyla hatta dinlenmeyle gecelerimizi geçirdik. Hiçbir şekilde aklımıza yemek, dinlenmek ve başka bir şey gelmedi. Esmegül Ünsal: Kadınlar her işi başarabilir. Dilan Ontaç: İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Elif Bütün: Olay karşısında tepki verme süremiz, üzülme, ortama alışma gibi bir şey olmadı. Oradaki insanlarla aynı duyguları paylaştık. AA