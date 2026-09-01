Afetlerde 21 bin kahraman göreve hazır

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD
) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Konya
'da düzenlenen Akreditasyon Kampı'nda açıklamalarda bulundu. Pehlivan, yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye
genelinde 636 ekibin akredite edildiğini açıkladı. Kentsel arama kurtarma, barınma, beslenme ve suda arama kurtarma gibi 8 başlıkta eğitim alan personelin sertifikalarını aldığını belirten Pehlivan, eğitimli ve sertifikalı personel sayısının 21 bine ulaştığını duyurdu. Ayrıca şu anda 258 ekip ve yaklaşık 7 bin 500 personelin eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü ekledi. AFAD'ın toplam 175 bin arama kurtarma personeli olduğunu belirten Pehlivan, yılda ortalama 75 tatbikat gerçekleştiardiklerini ifade etti.
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Mete Efendioğlu - Editör