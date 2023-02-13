Afetzedelere iş verelim

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin yarlarını sarmak adına tüm Türkiye seferber oldu. Depremin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları, bir yandan yardım kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bölgede depremden kurtarılan vatandaşların tahliyeleri de sürüyor. Ülkenin dört bir yanına nakledilen depremzedelere yeni bir yaşam kurmaları için de ayrıca bir seferberlik ilan edilmiş durumda. Bu çerçevede İnegöl'de de 'Kardeş Evim Projesi' hayata geçirildi. Deprem bölgelerinden gelen yüzlerce kişi İnegöl'de ikamet etmeye başladı. Depremzedelerin zorunlu göçü, İnegöl'de yeni bir yardım seferberliğini de zorunlu kıldı. Depremzedelerin hayatını idame ettirebilmeleri için bir istihdam seferberliği başlatıldı. İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, deprem bölgelerinden gelen pek çok depremzedenin iş bulmak için kayıt oluşturduğu ifade edildi. İş verenlere yapılan çağrıda "Deprem bölgelerinden gelen vatandaşlarımıza ilk andan itibaren tüm imkânlarıyla destek veren İnegöl halkımızın, burada yeni yuvalarını kuran depremzedelere istihdam noktasında da desteğini bekliyoruz. Depremzede ailelere iş imkânı sağlayabilecek tüm firmalarımızı İstihdam Merkezimiz ile iletişime geçmeye davet ediyoruz" denildi.