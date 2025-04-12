Afgan madenci davasında vicdanları yaralayan karar

Zonguldak'ta yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu madenci Vezir Muhammad Nourtani'nin (50) ölümüne ilişkin davada sanıklardan tutuklu sanık Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 8 ay, Ahmet Aydın'a 'delilleri karartma' suçundan 4 yıl 6 ay, Sercan K., ve Eray D.'ye aynı suçtan 2 yıl, Alaattin Ç.'ye de aynı suçtan fiil sonrası davranışları dikkate alınarak takdiri indirim ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına karar verildi. Duruşma esnasında Afgan ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker salondan çıkartıldı ve mahkemeye alınmadı.

HAYATIMIZI MAHVETTİLER

Zonguldak'ta yanmış cesedi bulunan Vezir Muhammad Nourtani davasında karar çıkmasının ardından; madencinin eşi Kamer Gül Meliki beraberindeki Avukat Kerim Bahadır Şeker ve DEM Parti Milletvekili Özgül Saki ile duruşma sonrasında açıklama yaptı.

Gül Meliki, "Kaç kez para teklif ettiler ama kabul etmedik. Hakkımı helal etmiyorum. Benim hayatım bitti, bozuldu. Benim artık kocam yok, 2 hastam var, geçici bir hastalık değil. Onlar hayatı boyunca bunu taşıyacak. Babalarına ihtiyaçları vardı, artık babaları da yok. Benim hayatımı mahvettiler, aynısı onların da başına gelir elbet" dedi.