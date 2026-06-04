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Giriş Tarihi: 4.06.2026

Afrika sıcakları geldi termometreler 35’i geçecek

Mayıs ayını serin ve yağışlı geçiren Türkiye, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak artacak. Uzmanlar uyarıyor: Öğle saatlerinde güneşte kalmayın, bol su tüketin.

YELİZ ERDOĞAN YELİZ ERDOĞAN
Afrika sıcakları geldi termometreler 35’i geçecek
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Türkiye, haziran ayının ilk günlerinde Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Mayıs ayının yağışlı ve serin geçmesinin ardından hava sıcaklıkları yeniden yükselmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre sıcaklıklar yeni haftayla birlikte kademeli olarak artacak. Marmara Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli olacak. Sıcaklıkların 28 ila 32 derece arasında değişmesi beklenirken, İstanbul'da 30 dereceye yaklaşan değerler ölçülecek. Ege Bölgesi'nde Afrika sıcaklarının etkisi daha belirgin hissediliyor. İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde sıcaklıkların 33 ila 34 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde yüksek nemle birlikte bunaltıcı sıcaklıklar etkili oluyor.

Antalya ve çevresinde sıcaklıklar 35 dereceye ulaşacak. İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava hâkim. Ankara ve çevresinde sıcaklıkların 28 ila 31 derece arasında olması bekleniyor. Karadeniz'de yer yer sağanak yağış geçişleri görülse de Afrika kaynaklı sıcak hava nedeniyle sıcaklıklarda genel bir artış eğilimi dikkat çekiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise Afrika sıcaklarının en yoğun hissedildiği alanlardan biri olacak. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde sıcaklıkların 35 ila 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Uzmanlar, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını, bol su tüketilmesini ve güneş altında uzun süre kalınmamasını tavsiye ediyor.

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#AFRİKA #TÜRKİYE #MARMARA BÖLGESİ

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Afrika sıcakları geldi termometreler 35’i geçecek
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