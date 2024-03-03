İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerinde yaşayanlar için meteorolojik uyarı geldi. Salı günü yurdumuza yeni bir Afrika tozu geliyor. Sosyal medyada hava durumuna dair değerlendirmeler yapan ve gelişmeleri paylaşan kaynaklarca, "Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/ sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp yiyin" paylaşımı yapıldı. Bu uyarıyla birlikte, hava sıcaklığında da önemli bir düşüş bekleniyor.