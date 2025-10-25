Afrika’nın ışığı Türk yardımseverlerden

Bir grup yardımsever, Afrika'da "Daha Yaşanılabilir Bir Afrika" sloganıyla harekete geçti. Birçok yardım projesine imza atan grup, 13 Ağustos 2020'de Yavuz Atalay öncülüğünde Üsküdar'da Afrika'nın Renkleri Derneği'ni kurdu. Dernek, su kuyuları açma, eğitim destek bursu sağlama ve adak projeleri gibi pek çok çalışma gerçekleştirdi. Şimdi ise Güneş Enerjisi Kiti projesini hayata geçiriyor. Bu proje sayesinde Çad'da elektriksiz yaşayan çöl köylerindeki insanlar geceleri evlerini aydınlatabilecek, çocuklar güvenli bir ortamda ders çalışabilecek, aileler telefonlarını şarj edebilecek ve radyo dinleyebilecek.