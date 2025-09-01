Afyon’da 3 milyon 950 bin adet ele geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aracın bagaj ve çeşitli bölmelerinde gizlenmiş 3 milyon 950 bin adet sahte bandrollü boş makaron bulundu. Bu sayı, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlar arasında öne çıkan en büyük yakalamalardan biri oldu.

1 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Operasyonda yakalanan şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, olayla ilgili tahkikatın devam ettiğini bildirdi.

"KAÇAKÇILIĞA ASLA GEÇİT YOK"

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, kentte halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçakçılık faaliyetlerine karşı kararlı mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı. Vatandaşların huzurunu ve güvenliğini hedef alan yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için denetimlerin kesintisiz devam edeceği belirtildi.