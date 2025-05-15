Afyon’da FETÖ Üyesi Alman uyruklu şahıs sınır dışı ediliyor

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2016 yılında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan hakkında işlem yapılan ve örgüt içerisinde sözde mütevelli heyetinde yer aldığı belirlenen Alman uyruklu N.U. isimli şahsın, Türkiye'deki varlığının milli güvenlik açısından sakıncalı olduğu değerlendirildi.

RİSK OLUŞTURDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Yapılan detaylı güvenlik incelemeleri sonucunda, N.U. hakkında "Milli Güvenlik Aleyhine Faaliyette Bulunan Yabancı Şahıs" kodunun bulunduğu tespit edildi. Şahsın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üst düzey yapılanmalarında yer aldığı, özellikle örgütün yurt dışı bağlantılarıyla temas hâlinde olduğu ve Türkiye'de bulunduğu sürece kamu düzeni ve güvenliği açısından risk oluşturduğu değerlendirildi.

SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE TESLİM EDİLDİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli işlemleri tamamlanan N.U., ülkemizde bulunmasının sakıncalı görülmesi nedeniyle deport (sınır dışı edilmek) edilmek üzere ilgili göç birimine teslim edildi.

EMNİYETTEN TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı vererek, "FETÖ/PDY başta olmak üzere tüm terör örgütlerinin yapılanmalarına, faaliyetlerine ve bağlantılarına karşı mücadelenin aralıksız süreceğini" vurguladı.