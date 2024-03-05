Afyon’da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 19 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi Yeşilyurt köyünde, bazı şüpheli şahısların sosyal medya üzerinden kadın profili oluşturup kendilerini çoban olarak tanıtarak sahte altınları define ürünü gibi gösterip dolandırdıkları ortaya çıktı. Bu tespit üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve mahkemeden alınan kararla geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNİN ÇALIŞMA ALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen çalışma sonucunda, nitelikli dolandırıcılık eylemlerine katılan toplam 19 şüphelinin Türkiye'nin farklı illerinden 5 kişiyi dolandırdığı, 8 şahısla dolandırıcılık amaçlı görüştüğü ve toplamda 1 milyon 325 bin TL maddi kazanç elde ettiği tespit edildi. Tespit edilmesinin ardından düğmeye basan ekipler, sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 15'i erkek, 4'ü kadın toplam 19 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 23 cep telefonu, 26 bin 50 TL para, 8 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 milimetre fişek, muhtelif altınlar, torba içerisinde altın görünümlü mercimek şeklinde malzeme, toprak halde kahverengi altın tozu, altın ezme aparatı ele geçirilerek el konuldu.