Afyon’da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 15 yaralı

OTOBÜSÜN CAMLARI PATLADI, YOLCULAR YARALANDI

Kazanın diğer tarafındaki yolcu otobüsünde ise büyük panik yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün camlarının patladığı öğrenilirken, araçta bulunan çok sayıda yolcunun çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, otobüste bulunan yaralılara müdahale ederek sağlık durumlarını kontrol etti.



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