Afyon’daki fuhuş soruşturmasında para trafiği dikkat çekti

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde fuhşa teşvik ve aracılık veya zorlama suçu kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Alınan ifadeler ve yapılan araştırmalar doğrultusunda yürütülen soruşturmada, bazı şahısların fuhuş faaliyetlerine yönlendirilmesi ve bu faaliyetlere aracılık edilmesine ilişkin iddialar mercek altına alındı. Soruşturmanın merkezinde bulunan U.K. isimli şahsın, geçimini fuhuş yaparak sağladığı ve arkadaşlık kurduğu yaşı küçük kişilere yüksek gelir vaadinde bulunarak bu kişileri fuhşa teşvik ettiği ve aracılık ettiği değerlendirildi.

TEKNİK TAKİP KARARI ALINDI

İddiaların araştırılması amacıyla soruşturma kapsamında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararı doğrultusunda teknik destekli çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yalnızca şahısların ilişkileri değil, maddi hareketlilikleri de incelemeye alındı. Bu kapsamda U.K. isimli şüphelinin banka hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde, farklı gün ve saatlerde U.K. tarafından Ö.T. isimli şahsa çeşitli para transferlerinin gerçekleştirildiği tespit edildi. Emniyet açıklamasında, Ö.T. isimli şahsın aynı zamanda yaşı küçük M.B.Ö. isimli mağdurun annesi olduğu belirtildi.

PARA TRAFİĞİ SORUŞTURMANIN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ OLDU

Soruşturma kapsamında tespit edilen banka hareketleri, ekiplerin çalışmalarında önemli başlıklardan biri oldu. Farklı tarihlerde ve saatlerde yapılan para aktarımlarının tespit edilmesinin ardından şüphelilerin bağlantıları ve para trafiğine ilişkin araştırmalar sürdürüldü. Çalışmalar sonucunda U.K. ve Ö.T. isimli şüphelilerin yakalanması gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerinin soruşturmayı genişletmesiyle birlikte, fuhuş faaliyetlerinde müşteri ayarladığı ve elde edilen fuhuş parasından komisyon aldığı değerlendirilen başka bir şahsın da bağlantısı tespit edildi.

FUHUŞ PARASINDAN KOMİSYON İDDİASI

Soruşturmanın devamında G.Y. isimli şahsın, müşteri ayarladığı ve fuhuş parasından komisyon aldığı yönünde değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi. Emniyet Müdürlüğü açıklamasında U.K. isimli şahsın 3 adet, G.Y. isimli şahsın ise 9 adet suç kaydının bulunduğu bilgisine yer verildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında şüpheliler arasındaki bağlantılar, para transferleri ve iddialara konu edilen faaliyetlere ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.