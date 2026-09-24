Afyonkarahisar’da 35 aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında kent genelinde kapsamlı uygulamalar gerçekleştirildi. Özellikle kız öğrenci yurtlarının çevreleri, Hıdırlık Mesire Alanı ve Erenler bölgesi başta olmak üzere il genelindeki uygulama ve kontrol noktalarında ekipler tarafından denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 7 bin 239 şahıs ile 1.565 araç sorgulandı. Denetimler sırasında farklı suçlardan aranan toplam 35 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında, 85 farklı dosyadan toplam 146 yıl 5 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile hakkında bir dosyadan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı bildirildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde yalnızca aranan şahısların yakalanmasıyla sınırlı kalınmadı. Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde 4 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 98 adet fişek, 5 adet sentetik ecza malzemesi, uyuşturucu madde emdirilmiş 3 adet peçete ve 7,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca uygulamalarda 45 adet bıçak ele geçirilirken, bıçak taşıdığı tespit edilen 45 şahsa toplam 166 bin 725 TL idari yaptırım uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda farklı ihlaller nedeniyle toplam 71 şahsa 891 bin 906 TL, 20 araca ise 1 milyon 444 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Böylece şahıs ve araçlara uygulanan toplam idari para cezasının 2 milyon 336 bin 159 TL olduğu bildirildi.

HIRSIZLIK OLAYLARINDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet ekiplerinin operasyonel çalışmaları hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına da katkı sağladı. Bu kapsamda işyerinden ve kurumdan hırsızlık, açıktan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 1'i adli mercilerce tutuklandı. Çalışmalar kapsamında 1 adet altın yüzük, resmi evraklar ve 2 bin TL nakit para ele geçirildi. Kent merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında fuhşa teşvik ve aracılık suçu ile ilgili olarak da iki ayrı tahkikat gerçekleştirildi. Söz konusu tahkikatlar kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalandı. Olaylarla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.

KUYUMCUDA SAHTE GRAM ALTIN OPERASYONU

Emniyet ekiplerinin dikkatli çalışması, kentte faaliyet gösteren bir kuyumcuda sahte altın girişimini de ortaya çıkardı. Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik suçu kapsamında yürütülen çalışmalarda, bir şüpheli şahsın kuyumcuda 10 adet sahte gram altını bozdurmaya çalıştığı sırada ekipler tarafından yakalandığı bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör