Afyonkarahisar’da acı kaza! İki otomobil çarpıştı: Kamil Çırak alev topuna dönen araçta can verdi!

Kaza, dün akşam saatlerinde Emirdağ- Davulga kara yolunda meydana geldi. Kamil Çırak yönetimindeki 26 AEG 432 plakalı otomobille karşı yönden gelen F.Ç. (75) yönetimindeki 26 ACB 664 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından Kamil Çırak'ın kullandığı otomobil alev aldı. Yanan araçta sıkışan Kamil Çırak hayatını kaybederken, beraberindeki S.Ç. (54) ile diğer aracın sürücüsü F.Ç. ise yaralandı.