Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da acı kaza! İki otomobil çarpıştı: Kamil Çırak alev topuna dönen araçta can verdi!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:23

Afyonkarahisar’da acı kaza! İki otomobil çarpıştı: Kamil Çırak alev topuna dönen araçta can verdi!

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri alev topuna döndü. Yanan araçta sıkışan 54 yaşındaki sürücü Kamil Çırak feci şekilde can verdi. Yaralıların olduğu öğrenilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Afyonkarahisar’da acı kaza! İki otomobil çarpıştı: Kamil Çırak alev topuna dönen araçta can verdi!
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Kaza, dün akşam saatlerinde Emirdağ- Davulga kara yolunda meydana geldi. Kamil Çırak yönetimindeki 26 AEG 432 plakalı otomobille karşı yönden gelen F.Ç. (75) yönetimindeki 26 ACB 664 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından Kamil Çırak'ın kullandığı otomobil alev aldı. Yanan araçta sıkışan Kamil Çırak hayatını kaybederken, beraberindeki S.Ç. (54) ile diğer aracın sürücüsü F.Ç. ise yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 22 KİŞİ YARALANDI

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 2 yaralı ambulansla götürüldükleri Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kamil Çırak'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından araçtan çıkarıldıktan sonra Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AFYONKARAHİSAR #KAZA

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Afyonkarahisar’da acı kaza! İki otomobil çarpıştı: Kamil Çırak alev topuna dönen araçta can verdi!
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