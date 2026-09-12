Afyonkarahisar’da acı kaza: Tarlaya devrilen otomobilde can verdi!

Kaza, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Özçalışan (58) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazanın ardından araçta bulunan sürücünün durumunun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği bölgeye ulaşan ekipler, araç üzerinde ve çevresinde inceleme yaptı.