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Giriş Tarihi: 12.09.2026 14:35

Afyonkarahisar'da acı kaza: Tarlaya devrilen otomobilde can verdi!

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü 58 yaşındaki Ömer Özçalışan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN Yaşam
Afyonkarahisar’da acı kaza: Tarlaya devrilen otomobilde can verdi!
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Kaza, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Özçalışan (58) idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazanın ardından araçta bulunan sürücünün durumunun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği bölgeye ulaşan ekipler, araç üzerinde ve çevresinde inceleme yaptı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, otomobilin sürücüsü Ömer Özçalışan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özçalışan'ın cansız bedeni, olay yerinde jandarma ve diğer ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından gerekli işlemler için morga kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alınırken, otomobilin tarlaya nasıl devrildiğinin belirlenmesi amacıyla güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da acı kaza: Tarlaya devrilen otomobilde can verdi!
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