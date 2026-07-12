Afyonkarahisar’da acı kaza! Uzman çavuş ve eşi hayatını kaybetti: 8 aylık bebek ise ağır yaralı

OTOMOBİL KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Otomobilin adeta kağıt gibi ezilmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne sererken, jandarma tarafından olay yerinde detaylı inceleme yapıldı. Kazada hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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