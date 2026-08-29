Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da acı olay! İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 17 yaşındaki Muhammet Ali bıçaklanarak katledildi!
Giriş Tarihi: 29.08.2026 16:56

Afyonkarahisar’da acı olay! İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 17 yaşındaki Muhammet Ali bıçaklanarak katledildi!

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan iki aile arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Muhammet Ali Saltık çeşitli yerlerinden yaralanarak canice katledilirken baba Hasan Saltık yaralandı. Olaya ilişkin 17 yaşındaki Yılmaz K. ile babası İbrahim K. gözaltına alındı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Afyonkarahisar’da acı olay! İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 17 yaşındaki Muhammet Ali bıçaklanarak katledildi!
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Olay, gece saatlerinde Sandıklı ilçesindeki katlı otopark yakınlarında meydana geldi. Muhammet Ali Saltık ve babası Hasan Saltık ile Yılmaz K. ve babası İbrahim K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

MUHAMMET VE BABASINA BIÇAKLA SALDIRDILAR

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz K., yanında bulunan bıçakla Muhammet Ali Saltık ve Hasan Saltık'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Muhammet Ali Saltık, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Saltık'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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ŞÜPHELİ VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Yılmaz K. ve babası İbrahim K., polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar’da acı olay! İki aile arasında çıkan kavga kanlı bitti: 17 yaşındaki Muhammet Ali bıçaklanarak katledildi!
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