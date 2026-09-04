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Giriş Tarihi: 4.09.2026 09:47

Afyonkarahisar'da acı olay! Motosiklet şarampole devrildi: 19 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki sürücü Alperen Akkuzu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Afyonkarahisar’da acı olay! Motosiklet şarampole devrildi: 19 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyü yakınlarında acı olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İcikli köyü yolunda seyir halinde olan Alperen Akkuzu idaresindeki 03 AHK 881 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Akkuzu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkuzu burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da acı olay! Motosiklet şarampole devrildi: 19 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti
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