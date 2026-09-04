Afyonkarahisar’da acı olay! Motosiklet şarampole devrildi: 19 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti

GENÇ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Akkuzu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkuzu burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör