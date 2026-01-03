Afyonkarahisar’da AVM’de acı olay! 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde yaşanan üzücü olay, kentte derin üzüntü yarattı. Sabah saatlerinde alışveriş merkezine gelen 35 yaşındaki Nurten Y., 2'nci kata çıkarak kendini zemin kattaki buz pateni alanına bırakarak intihar etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nurten Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alışveriş merkezinde güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Nurten Y.'nin üzerinden bir mektup çıktığı ve söz konusu mektubun incelemeye alındığı öğrenildi.