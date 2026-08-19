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Giriş Tarihi: 19.08.2026 14:18

Afyonkarahisar'da böcek ilacı faciası! Domates serasında çalışan 40 kişi zehirlendi

Afyonkarahisar'da bir serada yapılan ilaçlama faciaya dönüştü. Domates serasında çalışan 80 kişiden 40’ı zehirlendi. Ekiplerin peş peşe geldiği korkunç olayda 10 kişi hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Afyonkarahisar’da böcek ilacı faciası! Domates serasında çalışan 40 kişi zehirlendi
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Olay, merkeze bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 80 kişinin çalıştığı domates üretimi yapılan bir serada ilaçlama çalışması sonrası meydana geldi. İlaçlama esnasında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 40'a yakın çalışan rahatsızlandı.

10 ÇALIŞAN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken çalışanların sağlık durumlarının kontrol edilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin 10 çalışanı hastaneye kaldırdığı, sayının artabileceği belirtildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da böcek ilacı faciası! Domates serasında çalışan 40 kişi zehirlendi
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