Afyonkarahisar’da dehşet! Düğünde bıçaklı ve silahlı kavga: 1 ölü 4 yaralı



Seyit Çetinoğlu

1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan şahısların kendi imkanlarıyla hastaneye gittiklerini belirledi. Yapılan incelemede, silahla vurularak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Seyit Çetinoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı tespit edildi. Kavgada E.A. ile M.A.'nın boğazlarına aldıkları bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralandıkları, M.Ö. ve H.Ö.'nün ise çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandıkları öğrenildi.