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Giriş Tarihi: 20.12.2023 00:41

Afyonkarahisar'da dehşet evi! 4 kişi vurularak öldürüldü

Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 4 kişi evde silahla vurularak öldürüldü. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirtti.

AA
Afyonkarahisar’da dehşet evi! 4 kişi vurularak öldürüldü

Merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede 3'ü kadın 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

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Afyonkarahisar'da dehşet evi! 4 kişi vurularak öldürüldü
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