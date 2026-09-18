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Giriş Tarihi: 18.09.2026 15:29 Son Güncelleme: 18.09.2026 15:45

Afyonkarahisar'da dev operasyon: Aralarında doktorlar da var! 'Meğer reçeteli ilaçları...'

Afyonkarahisar’da hastane koridorlarında başlayan ilaç skandalı büyüdü! Doktor imzalarının taklit edilip yeşil reçeteli ilaçların usulsüz rapor ve reçetelerle piyasaya sürüldüğü iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4 doktorun da aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 19’u tutuklanırken, evlerden çıkan silah ve uyuşturucular soruşturmanın boyutunu gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN Yaşam
Afyonkarahisar’da dev operasyon: Aralarında doktorlar da var! ’Meğer reçeteli ilaçları...’
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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktor imzalarının taklit edilerek reçeteli uyuşturucu nitelikteki ilaçların yasa dışı yollarla temin edilmesi ve piyasaya sürülmesine yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uyuşturucu maddelere alternatif olarak kullanılan yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında usulsüz sağlık raporu ve reçete düzenlenerek satıldığı iddialarına yönelik soruşturmada elde edilen yeni deliller ışığında 14 Eylül'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması suretiyle dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak' ile 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından gerçekleştirilen operasyonda aralarında 4'ü doktor ve hastane personeli toplam 15 şüpheli aynı gün gözaltına alındı.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın devamında gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 155 sentetik ecza maddesi ve 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 4'ü ise adli kontrolle bırakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da dev operasyon: Aralarında doktorlar da var! 'Meğer reçeteli ilaçları...'
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