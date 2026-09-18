Afyonkarahisar’da dev operasyon: Aralarında doktorlar da var! ’Meğer reçeteli ilaçları...’

EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uyuşturucu maddelere alternatif olarak kullanılan yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında usulsüz sağlık raporu ve reçete düzenlenerek satıldığı iddialarına yönelik soruşturmada elde edilen yeni deliller ışığında 14 Eylül'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması suretiyle dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak' ile 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından gerçekleştirilen operasyonda aralarında 4'ü doktor ve hastane personeli toplam 15 şüpheli aynı gün gözaltına alındı.