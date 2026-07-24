Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da feci kaza! 2 kişi öldü 4 kişi yaralı
Giriş Tarihi: 24.07.2026 12:15

Afyonkarahisar'da feci kaza! 2 kişi öldü 4 kişi yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışma sonucunun meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Afyonkarahisar’da feci kaza! 2 kişi öldü 4 kişi yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Çay ilçesi çıkışında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.P. (55) idaresindeki hafif ticari araç ile C.B. (31) yönetimindeki plakası tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.P. ile yolcu M.P. (80) olay yerinde yaşamını yitirdi.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan S.P. (79), B.Y.K. (25), A.G. (38) ve C.B. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan B.Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AFYONKARAHİSAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da feci kaza! 2 kişi öldü 4 kişi yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA