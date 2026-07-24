Afyonkarahisar’da feci kaza! 2 kişi öldü 4 kişi yaralı

Kaza, Çay ilçesi çıkışında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.P. (55) idaresindeki hafif ticari araç ile C.B. (31) yönetimindeki plakası tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Y.P. ile yolcu M.P. (80) olay yerinde yaşamını yitirdi.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan S.P. (79), B.Y.K. (25), A.G. (38) ve C.B. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan B.Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör