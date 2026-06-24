Afyonkarahisar’da feci kaza! 5 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; otomobil sürücüsü, arkadan gelen ambulansa yol vermek için ani manevra yaptı.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. 5 aracın hasar gördüğü kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Konya kara yolundaki trafik akışı durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör