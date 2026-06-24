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Giriş Tarihi: 24.06.2026 17:54

Afyonkarahisar'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolünü kaybeden otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. 5 aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
Afyonkarahisar’da feci kaza! 5 araç birbirine girdi: 4 yaralı
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; otomobil sürücüsü, arkadan gelen ambulansa yol vermek için ani manevra yaptı.

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. 5 aracın hasar gördüğü kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Konya kara yolundaki trafik akışı durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KONYA #AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi: 4 yaralı
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