Afyonkarahisar’da feci kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Giriş Tarihi: 30.12.2025 09:08

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 7'si öğrenci olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'daki kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi.

9 KİŞİ YARALANDI

Hüseyin K.'nin kullandığı otomobil ile öğrenci taşıyan Sercan T. yönetimindeki 03 L 3464 plakalı minibüs çarpıştı. Sürücüler ile birlikte 7 öğrenci de yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

