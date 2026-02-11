Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da genç motosikletli feci şekilde can vermişti: O kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 11.02.2026 16:47

Afyonkarahisar'da genç motosikletli feci şekilde can vermişti: O kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Afyonkarahisar'da 22 yaşındaki genç, kullandığı motosikletin okul servis aracının altına girmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Afyonkarahisar’da genç motosikletli feci şekilde can vermişti: O kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
  • ABONE OL

Geçtiğimiz 9 Subat'ta yaşanan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, Z.T. idaresindeki okul servis aracı, Fehmi Yanık'ın (22) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada minibüsün altına giren motosiklet parçalanırken, Yanık ise ağır yaralandı.

ACI KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanık hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Olayda minibüsün dönüşe yasak olan bölgeden ters yöne girerek dönmeye çalıştığı bu sırada Yanık'ın minibüsü görünce durmaya çalıştı ancak kayarak altına girdiği gözlendi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da genç motosikletli feci şekilde can vermişti: O kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz