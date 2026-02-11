Afyonkarahisar’da genç motosikletli feci şekilde can vermişti: O kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

ACI KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yanık hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Olayda minibüsün dönüşe yasak olan bölgeden ters yöne girerek dönmeye çalıştığı bu sırada Yanık'ın minibüsü görünce durmaya çalıştı ancak kayarak altına girdiği gözlendi.