Afyonkarahisar’da husumetli kavgası kanlı bitti! Enişte kayınbiraderini öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Dağcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağcı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan A.Ö., bir süre sonra jandarmayı arayarak teslim oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör