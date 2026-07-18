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Giriş Tarihi: 18.07.2026 09:40

Afyonkarahisar'da husumetli kavgası kanlı bitti! Enişte kayınbiraderini öldürdü

Afyonkarahisar’da husumetli akrabalar arasında çıkan tartışma kanlı biterken, eniştesi kayınbiraderini düğün salonunda tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA Yaşam
Afyonkarahisar’da husumetli kavgası kanlı bitti! Enişte kayınbiraderini öldürdü
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Olay, Emirdağ ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, düğüne katılan Doğan Dağcı burada aralarında mera meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu öne sürülen eniştesi A.Ö., ile karşılaştı.

TABANCAYLA VURARAK AĞIR YARALADI

Taraflar arasında çıkan tartışmada A.Ö., kayınbiraderi Dağcı'ya ateş açtı. Dağcı, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine düğün yerinde büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Dağcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağcı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan A.Ö., bir süre sonra jandarmayı arayarak teslim oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da husumetli kavgası kanlı bitti! Enişte kayınbiraderini öldürdü
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