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Giriş Tarihi: 6.08.2026 12:23

Afyonkarahisar'da korkunç iddia! 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun annesi ve üvey babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi 'cinayet' iddiasıyla gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Afyonkarahisar’da korkunç iddia! 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı
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Olay, 24 Ocak 2026'da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Yunus Emre Yakar isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Zehra K. ve dedesi Mithat K. tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yakar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

JASAT EKİPLERİ SORUŞTURMAYI DEVRALDI

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp ardından aile üyelerinin ifadelerini aldı. Yapılan incelemelerin ardından soruşturmayı Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı.

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5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri, aile üyelerinin çelişkili ifadelerinden yola çıkarak anne Zehra K., üvey baba Balı K., dede Mithat K., babaanne Aysel K. ve bir aile üyesini daha cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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