Afyonkarahisar’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, Emirdağ ilçesi Köseli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.S. (22) idaresindeki 34 KHV 307 plakalı otomobil ile V.K., yönetimindeki 03 HE 858 plakalı otomobil çarpıştı
7 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte ile M.S. (21), C.S. (52), N.S. (36), M.M.S. (23), D.S. (21) ve R.E. (70) yaralandı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan R.E., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.