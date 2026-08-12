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Giriş Tarihi: 12.08.2026 08:47

Afyonkarahisar’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. İki otomobil çarpışıp metrelerce sürüklendi. Ekiplerin peş peşe geldiği korkunç olayda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Afyonkarahisar’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, Emirdağ ilçesi Köseli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.S. (22) idaresindeki 34 KHV 307 plakalı otomobil ile V.K., yönetimindeki 03 HE 858 plakalı otomobil çarpıştı

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte ile M.S. (21), C.S. (52), N.S. (36), M.M.S. (23), D.S. (21) ve R.E. (70) yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan R.E., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AFYONKARAHİSAR #KAZA

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Afyonkarahisar’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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