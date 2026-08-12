Afyonkarahisar’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte ile M.S. (21), C.S. (52), N.S. (36), M.M.S. (23), D.S. (21) ve R.E. (70) yaralandı.