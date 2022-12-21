Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da korkunç trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 21.12.2022 22:42

Afyonkarahisar’da korkunç trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
Afyonkarahisar’da korkunç trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Kızılören yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.F. (50) idaresindeki 03 FR 856 plakalı kamyonet, Aykut Dündar'ın (27) kullandığı 03 ACP 624 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Dündar, yaşamını yitirdi, araçta bulunan Hasan Gülcan (27), M.A., A.G., A.A., H.A. ile kamyonet sürücüsü H.F. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Gülcan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kamyonet sürücüsü H.F.'nin de hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Külliye'de ikili zirve! Başkan Erdoğan sonrası Bakan Bilgin'den heyecanlandıran mesaj
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
SON DAKİKA | 6'lı masada çatlak sürüyor! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sen İstanbul'da kazanamadın
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! Her CHP'linin olduğu gibi benim de adayım Kılıçdaroğlu'dur
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ TAKVİMİ 2022 | 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuç isim listesi nasıl öğrenilir?
KYK 2022-2023 BURS ÖDEME TARİHLERİ! KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, yattı mı, 3 aylık ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar’da korkunç trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA