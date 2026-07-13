Afyonkarahisar’da minibüs durağında kanlı hesaplaşma

Afyonkarahisar'da minibüs durağında yaşanan silahlı ve bıçaklı saldırı kentte büyük üzüntüye neden oldu. Dörtyol Mahallesi'nde bulunan Uydukent Minibüs Durağı'nda çıkan olayda Durak Başkanı Osman Bulaş silahla vurularak hayatını kaybederken, bir kişi de bıçaklanarak ağır yaralandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KANLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Dörtyol Mahallesi'nde hizmet veren Uydukent Minibüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre durağa gelen bir grup ile Durak Başkanı Osman Bulaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakırken, gruptaki kişilerden birinin yanında getirdiği tabancayla ateş açtığı öne sürüldü. Açılan ateş sonucu Osman Bulaş ağır yaralanırken, kavga sırasında İ.A. isimli şahıs da bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Silah sesleri üzerine çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osman Bulaş ile İ.A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Durak Başkanı Osman Bulaş kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan İ.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Kanlı olayın ardından saldırıya karışan şüphelilerin bölgeden kaçtığı belirtildi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için kent genelinde kapsamlı çalışma başlattı. Olayın yaşandığı minibüs durağı ve çevresinde polis ekipleri tarafından detaylı inceleme yapılırken, saldırının kesin nedeni ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.