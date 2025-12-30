Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 7'si öğrenci 9 yaralı var!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 09:10

Afyonkarahisar'da öğrenci servis minibüsünün otomobille çarptığı kazada sürücüler ile 7 öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Kaza, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin K.'nin kullandığı otomobil ile öğrenci taşıyan Sercan T. yönetimindeki 03 L 3464 plakalı minibüs çarpıştı.

Sürücüler ile birlikte 7 öğrenci de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

