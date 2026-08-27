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Giriş Tarihi: 27.08.2026 21:26

Afyonkarahisar’da orman yangını!

Afyonkarahisar’da merkeze bağlı Susuz Beldesi Güzelimdağı mevkisindeki orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çalışmaları sürüyor.

DHA Yaşam
Afyonkarahisar’da orman yangını!
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Susuz Beldesi Güzelimdağı mevkisinde ormandan yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yön değiştiren ve hızla büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekipler karadan yoğun bir çalışma başlattı.

Yangının yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine ulaşmasını engellemek amacıyla çok sayıda arazöz ve iş makinesi bölgeye yönlendirildi. Çevre belediyelerden de destek ekiplerin sevk edildiği alanda, şiddetli rüzgara rağmen alevlerin önünü kesmek için söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#AFYONKARAHİSAR #ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ #YANGIN

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Afyonkarahisar’da orman yangını!
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