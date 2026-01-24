Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da otomobil TIR'la çarpıştı: Hurdaya döndü! 5 yaralı
Giriş Tarihi: 24.01.2026 13:29

Afyonkarahisar'da otomobil TIR'la çarpıştı: Hurdaya döndü! 5 yaralı

Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil TIR'la çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Feci kaza, Dinar ilçesi Akçin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki TIR, M.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve şarampole devrilen otomobilde sürücü ile birlikte M.K. (65), Ö.K. (34), S.B.K. (12) ve K.K. (5) yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde yaralılar olay yerine gelen ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

