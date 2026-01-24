Afyonkarahisar’da otomobil TIR’la çarpıştı: Hurdaya döndü! 5 yaralı

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve şarampole devrilen otomobilde sürücü ile birlikte M.K. (65), Ö.K. (34), S.B.K. (12) ve K.K. (5) yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde yaralılar olay yerine gelen ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.