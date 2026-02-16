Afyonkarahisar’da park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde, 3 gündür park halindeki 07 AYF 967 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz duran Mehmet E.'yi görenler, dün saat 23.00 sıralarında jandarmaya haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde aracın arka koltuğundaki Mehmet E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mehmet E.'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsisi için Sandıklı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.