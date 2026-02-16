Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da park halindeki otomobilde erkek cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 16.02.2026 09:39

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde, 3 gündür park halindeki otomobilin arka koltuğunda Mehmet E. (45), ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde, 3 gündür park halindeki 07 AYF 967 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz duran Mehmet E.'yi görenler, dün saat 23.00 sıralarında jandarmaya haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde aracın arka koltuğundaki Mehmet E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mehmet E.'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsisi için Sandıklı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

