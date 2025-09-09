Afyonkarahisar’da parkta dehşet: Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar'ın Örnekevler Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan Kocatepe Parkı'nda dün akşam saatlerinde silahlı kavga çıktı. İddiaya göre boşanma aşamasında olan bir adam, parkta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızına tabancayla ateş açtı. Olayda 3'ü ağır, 1'i hafif olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, parkı güvenlik çemberine aldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ağır yaralı 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, saldırının aile içi husumetten kaynaklandığını değerlendiriyor.