Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da 'sahte site' tuzağı: 1 milyon 650 bin TL dolandırdılar!
Giriş Tarihi: 14.01.2026 16:34

Afyonkarahisar’da kurdukları sahte internet sitesi üzerinden bir vatandaşı ev satma bahanesiyle 1 milyon 650 bin TL dolandıran 2 kişi polis tarafından yakalandı.

İHA
Edinilen bilgilere göre, polise başvuran bir şahıs internet sitesinde gördüğü bir evi 1 milyon 650 bin TL'ye almak isterken dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin peşine düştü.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Ekipleri yaptıkları takip sonrası şahısları Ankara'da yaptıkları eş zamanlı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Ardından Afyonkarahisar'a getirilen şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

