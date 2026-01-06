Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da sır ölüm: Yol kenarında bulundu
Giriş Tarihi: 6.01.2026 18:50

Afyonkarahisar'da sır ölüm: Yol kenarında bulundu

Afyonkarahisar- Ankara yolu üzerinden şehir merkezi yönünde ilerleyen araç sürücüleri yol kenarında hareketsiz bir kişiyi farketti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

DHA
Afyonkarahisar’da sır ölüm: Yol kenarında bulundu
  • ABONE OL

Afyonkarahisar'da yol kenarında kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi bulundu.

Afyonkarahisar- Ankara yolu üzerinden şehir merkezi yönünde seyreden araç sürücüleri, saat 15.30 sıralarında köprülü kavşak yakınlarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda 70 yaşlarında erkeğe ait cansız beden kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da sır ölüm: Yol kenarında bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz