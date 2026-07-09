Afyonkarahisar’da yeni dönem: Sokak hayvanları için dev rehabilitasyon merkezi

Açılış törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kaya, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Baro Başkanı M. İpek Göktürk, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2024 yerel seçimlerinin ardından AK Parti saflarına katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, göreve geldikleri günden bu yana projeleri birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, "Bugün Afyonkarahisarımız adına son derece anlamlı ve gurur verici bir yatırımı daha hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgenin en gelişmiş tesisi olan, içinde hayvan hastanesinin de bulunduğu Patiköy Yaşam Merkezi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin şehrimize, can dostlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"BİR ŞEHRİN GERÇEK ZENGİNLİĞİ MERHAMETİDİR"

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Köksal, "Bir şehrin gerçek zenginliği, en savunmasız canlılarına gösterdiği merhamette saklıdır. Aynı gökyüzünü paylaştığımız, aynı sokaklarda birlikte yaşadığımız can dostlarımız da bu şehrin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yürürlüğe giren düzenlemeler doğrultusunda belediyelere önemli görevler düştüğünü belirten Köksal, "Afyonkarahisar Belediyesi olarak bu sorumluluğu büyük bir hassasiyetle yerine getiriyoruz. Her adımımızı bilimsel veriler, kamu yararı ve vicdani sorumluluk anlayışıyla atıyoruz." diye konuştu.

GÜNLÜK 200 KİLOGRAM MAMA ÜRETİMİ

Göreve geldikten sonra ilk önemli yatırımlardan birinin Patiköy Mama Üretim Tesisi olduğunu söyleyen Köksal, "Can dostlarımız için attığımız ilk önemli adımlardan biri Patiköy Mama Üretim Tesisi oldu. Günlük yaklaşık 200 kilogram mama üreten tesisimiz sayesinde barınağımızdaki sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını kendi imkanlarımızla karşılıyoruz. Artık yemeklerden mama üreterek hem gıda israfını önlüyor hem de kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz." dedi.

TAM DONANIMLI HAYVAN HASTANESİ

Yeni merkezin teknik altyapısıyla dikkat çektiğini ifade eden Köksal, "Merkezimizde iki tam donanımlı ameliyathane, sterilizasyon odaları, müşahede odaları, görüntüleme merkezi, operasyon sonrası uyanma odaları ve yoğun bakım üniteleri bulunuyor. Röntgen cihazlarımız, ultrason sistemimiz, anestezi cihazlarımız ile biyokimya, hemogram ve morfoloji laboratuvarlarımız sayesinde teşhis ve tedavi süreçleri hızlı ve güvenilir şekilde yürütülecek." ifadelerini kullandı.

Merkezde ortopedik müdahalelerden yumuşak doku operasyonlarına kadar birçok tedavinin gerçekleştirileceğini belirten Köksal, "Alanında uzman veteriner hekimlerimiz can dostlarımızın yeniden sağlıklarına kavuşması için büyük bir özveriyle görev yapacak. Bu merkez yalnızca sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet verecek ve onların tedavi, bakım ile rehabilitasyon süreçleri en sağlıklı şartlarda sürdürülecek." dedi.

"BAKIM KAPASİTEMİZİ 2 BİNE ÇIKARDIK"

Patiköy Doğal Yaşam Alanı'nın da hizmete girdiğini belirten Köksal, "Bu yatırımımızla birlikte mevcut bakım kapasitemizi yaklaşık 2 bin sokak hayvanına çıkardık. Tedavisi tamamlanan can dostlarımız doğal yaşam alanlarında güven içerisinde yaşayabilecek, rehabilitasyon süreçlerini sağlıklı bir ortamda tamamlayabilecek." diye konuştu. Belediyecilik anlayışlarının bütün canlıları kapsadığını vurgulayan Köksal, "Bizim belediyecilik anlayışımız insanı merkeze alan, çevreyi koruyan, üretimi destekleyen, sosyal dayanışmayı güçlendiren ve bütün canlıların yaşam hakkına saygı duyan bir anlayıştır. Bugün de can dostlarımız için örnek gösterilecek bir sağlık ve rehabilitasyon merkezini şehrimize kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda emeği geçenlere teşekkür eden Köksal, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüze, belediyemizin tüm birimlerine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, bu güzel eserin can dostlarımıza sağlık, güven ve umut getirmesini temenni ediyorum." dedi.

BAKAN YARDIMCISI ÇELİK: "HEM MERHAMET HEM DE KANUNİ SORUMLULUK"

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ise sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların hem hukuki hem de vicdani bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, "Belediyelerimize bu konuda önemli görevler düşüyor. Bu süreç yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda merhamet ve sorumluluk anlayışının da bir gereğidir." dedi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin hayata geçirdiği merkezin örnek bir yatırım olduğunu belirten Çelik, "Burada oluşturulan doğal yaşam alanı hem hayvanlarımızın güvenli yaşamına hem de vatandaşlarımızın huzuruna önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. Sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınmasının önemine değinen Çelik, "Kontrolsüz şekilde sokaklarda yaşayan hayvanlar zaman zaman ciddi güvenlik ve sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Sevgi sadece sokaklara yiyecek bırakmak değildir. Sevgi; sahiplenmeyi, sorumluluk almayı, emek vermeyi ve vefayı gerektirir. Bu merkezler de sevginin gerçek karşılığını ortaya koymaktadır." diye konuştu.