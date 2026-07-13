Afyonkarahisar’daki feci kazada hayatlarını kaybetmişlerdi: Uzman çavuş, eşi ve 8 aylık bebekleri toprağa verildi

HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Hasan Samur ile eşi Zehra Samur'un yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp Sinanpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Çiftin 8 aylık bebekleri Aybars Karan Samur ise yaralı olarak kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.