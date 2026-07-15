Afyonkarahisar’daki minibüs durağı cinayetinde yeni gelişme: 18 gözaltı

Afyonkarahisar'da Uydukent Minibüs Durağı Başkanı Osman Bulaş'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olay kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMADA YENİ AŞAMA

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 18 şüphelinin emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alınacak şüphelilerin, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarılacakları mahkemece haklarında verilecek karar merakla bekleniyor.

ADLİYE ÇEVRESİNDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

Şüphelilerin adliyeye sevki öncesinde Afyonkarahisar Adliyesi çevresinde olağanüstü güvenlik tedbirleri uygulandı. Olası bir olumsuzluğun önüne geçebilmek amacıyla çok sayıda Yunus Timi, Asayiş Şube ve Çevik Kuvvet ekipleri bölgede görevlendirildi. Adliye giriş ve çıkışları polis kontrolüne alınırken, bina çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturuldu. Güvenlik güçleri, adliye önündeki hareketliliği anbean takip ederek çevrede gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KORİDORUNDAN GEÇİRİLEREK ADLİYEYE ALINDI

Emniyete ait araçlarla adliye binasına getirilen 18 şüpheli, polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçirilerek tek tek binaya alındı. Sevk işlemleri sırasında adliye önünde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, vatandaşların adliye girişlerine kontrollü şekilde alınması sağlandı.

SAVCILIK İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİ SÜREÇ NETLEŞECEK

Uydukent Minibüs Durağı Başkanı Osman Bulaş'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından haklarında uygulanacak adli tedbirlerin netlik kazanması bekleniyor.